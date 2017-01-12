Итоги призывной кампании «Осень-2016» подвели в Восточном военном округе
Итоги призывной кампании «Осень-2016» подвели в Восточном военном округе. За это время в войска были отправлены 10 240 молодых людей.
Итоги призывной кампании «Осень-2016» подвели в Восточном военном округе. За это время в войска были отправлены 10 240 молодых людей.
По словам заместителя начальника штаба ВВО полковника Вячеслава Кулькина, задание по призыву на службу военные комиссариаты округа выполнили в полном объеме.
Всего на территории округа были созданы 11 призывных комиссий субъектов РФ, а также 243 призывных комиссии муниципальных образований. Для проведения медицинского освидетельствования привлекались 1865 врачей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».