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07:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Итоги призывной кампании «Осень-2016» подвели в Восточном военном округе

Итоги призывной кампании «Осень-2016» подвели в Восточном военном округе. За это время в войска были отправлены 10 240 молодых людей.

Источник: РИА "Новости"

По словам заместителя начальника штаба ВВО полковника Вячеслава Кулькина, задание по призыву на службу военные комиссариаты округа выполнили в полном объеме.

Всего на территории округа были созданы 11 призывных комиссий субъектов РФ, а также 243 призывных комиссии муниципальных образований. Для проведения медицинского освидетельствования привлекались 1865 врачей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

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