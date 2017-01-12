Министры Бишимбаев и Улюкаев не смогли помочь друг другу — СМИ

Встреча глав экономических ведомств двух стран состоялась 4 октября, передает «Хабар». Бишимбаев и Улюкаев договорились о реализации 27 совместных проектов в различных сферах. С их помощью планировалось увеличить объем взаимной торговли на 5−11%. Также обсуждались планы по преодолению трудностей, вызванных кризисом.

— В плане 45 мероприятий, прямой эффект мы ожидаем, что в 2017 году это обеспечит рост товарооборота где-то до 700 млн долларов, а в будущем это открывает возможности для роста товарооборота до уровня, который у нас был до кризиса, наш товарооборот в связи с экономической ситуацией на 20% упал по сравнению с 2014 годом. Кроме того, план предусматривает 27 конкретных инвестиционных проектов на 4 млрд долларов, это проекты «ЕвроХима», машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, то есть это конкретные договоренности, реализация которых либо уже идет, либо начнется с 2017 года, — отметил тогда Куандык Бишимбаев.