Министры Бишимбаев и Улюкаев не смогли помочь друг другу — СМИ
В октябре 2016 года министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев и его российский коллега Алексей Улюкаев договорились о взаимной поддержке в кризисное время.
В октябре 2016 года министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев и его российский коллега Алексей Улюкаев договорились о взаимной поддержке в кризисное время.
Встреча глав экономических ведомств двух стран состоялась 4 октября, передает «Хабар». Бишимбаев и Улюкаев договорились о реализации 27 совместных проектов в различных сферах. С их помощью планировалось увеличить объем взаимной торговли на 5−11%. Также обсуждались планы по преодолению трудностей, вызванных кризисом.
— В плане 45 мероприятий, прямой эффект мы ожидаем, что в 2017 году это обеспечит рост товарооборота
Готовность сотрудничать подтвердил и министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
— Наше видение тех вызовов, с которыми сталкиваются наши экономики в условиях ограничения глобального спроса и торговли, и тех путей преодоления этих трудностей, которые мы избираем, это очень важно, потому что велика взаимная зависимость наших экономик, и тот откровенный и конструктивный обмен мнениями и идеями, которые у нас происходят очень помогает в нашей работе, — сказал он.
Однако претворить планы в жизнь министрам, очевидно, не удалось. В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан ФСБ по подозрению в получении взятки в размере 2 млн долларов. Спустя два месяца та же участь постигла и Куандыка Бишимбаева. 28 декабря он был отстранен от должности, а 10 января задержан по факту неоднократного получения взяток.