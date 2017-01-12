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07:34 (мск), источник: 365info.kz

Министры Бишимбаев и Улюкаев не смогли помочь друг другу — СМИ

В октябре 2016 года министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев и его российский коллега Алексей Улюкаев договорились о взаимной поддержке в кризисное время.

Источник: 365info.kz

Встреча глав экономических ведомств двух стран состоялась 4 октября, передает «Хабар». Бишимбаев и Улюкаев договорились о реализации 27 совместных проектов в различных сферах. С их помощью планировалось увеличить объем взаимной торговли на 5−11%. Также обсуждались планы по преодолению трудностей, вызванных кризисом.

— В плане 45 мероприятий, прямой эффект мы ожидаем, что в 2017 году это обеспечит рост товарооборота где-то до 700 млн долларов, а в будущем это открывает возможности для роста товарооборота до уровня, который у нас был до кризиса, наш товарооборот в связи с экономической ситуацией на 20% упал по сравнению с 2014 годом. Кроме того, план предусматривает 27 конкретных инвестиционных проектов на 4 млрд долларов, это проекты «ЕвроХима», машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, то есть это конкретные договоренности, реализация которых либо уже идет, либо начнется с 2017 года, — отметил тогда Куандык Бишимбаев.

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Готовность сотрудничать подтвердил и министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

— Наше видение тех вызовов, с которыми сталкиваются наши экономики в условиях ограничения глобального спроса и торговли, и тех путей преодоления этих трудностей, которые мы избираем, это очень важно, потому что велика взаимная зависимость наших экономик, и тот откровенный и конструктивный обмен мнениями и идеями, которые у нас происходят очень помогает в нашей работе, — сказал он.

Однако претворить планы в жизнь министрам, очевидно, не удалось. В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан ФСБ по подозрению в получении взятки в размере 2 млн долларов. Спустя два месяца та же участь постигла и Куандыка Бишимбаева. 28 декабря он был отстранен от должности, а 10 января задержан по факту неоднократного получения взяток.

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