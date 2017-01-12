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11:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ЕР аннулировала регистрацию кандидата на праймериз перед довыборами в ЗС Иркутской области

Ирина Кочанова не будет принимать участие в предварительном голосовании «Единой России».

Источник: IrkutskMedia.ru

Региональный оргкомитет отменил регистрацию участника праймериз «Единой России» перед довыборами в Заксобрание Иркутской области Ирины Кочановой. Теперь в округе № 3 (Ленинский район Иркутска) осталось три кандидата на выдвижение от партии власти: Антон Красноштанов, Алексей Савельев и Илья Яковенко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Комментарии излишни. На основании личного заявления, согласно требованиям регламента, регистрация была аннулирована», — сказал исполняющий обязанности председателя организационного комитета Борис Алексеев.

Оргкомитет также внес изменения в состав участковых счетных комиссий для проведения предварительного голосования.

Напомним, праймериз состоятся 15 января.

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