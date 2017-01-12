Новейшие истребители, выпускаемые в Комсомольске, получили «умные» катапультные кресла

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Новые катапультные кресла и противоперегрузочные костюмы для летчиков были специально созданы для новейших истребителей Т-50 (проект ПАК ФА, собираться они будут на КнААЗе). Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор — главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. Напомним, пять образцов самолета пятого поколения Т-50, оснащенного принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, Воздушно-космические силы России получат уже в 2017 году, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на спецпроект «Российской газеты’Русское оружие.

Новый костюм, по словам разработчиков, позволит летчику во время пилотажа выдержать перегрузку в девять единиц до 40 секунд. В нем также введено упреждающее срабатывание противоперегрузочной защиты по сигналу от бортовой ЭВМ. Кроме того, более «интеллектуальной» автоматикой, чем имеющаяся у существующих аналогов, было наделено катапультное кресло новейшего истребителя. Так, у нового образца уменьшен запас по высоте катапультирования, а вес пилотов может находиться в диапазоне от 45 до 110 килограммов.

При этом Сергей Поздняков выразил мнение, что пилотируемый вариант истребителя шестого поколения, работы над которым уже начались в России, будет обладать автоматикой, способной без команды пилота катапультировать его в случае опасности. Дело в том, что в стрессовой ситуации летчик может потерять ощущение высоты и пространственного положения и из-за этого не успеть принять верное решение.

Месяц назад главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал о том, что испытания Т50 идут семимильными шагами. «Самолет показывает прекрасные летно-технические характеристики — это наше будущее», — отметил он.

Вчера стало известно еще об одной технической новинке для военной авиации. «Объединенная приборостроительная корпорация» завершила разработку системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» для перспективных и модернизируемых авиационных комплексов Су35С, ПАК ФА и Ил76, — сообщила пресс-служба госкорпорации.

Комплекс предназначен для определения государственной принадлежности самолетов военной и гражданской авиации и их распознавания с целью защиты «своих» летательных аппаратов от ошибочного поражения. «Большинство систем “свой-чужой” уже технически устарели. Высокая энергетическая заметность такого оборудования является важным демаскирующим фактором, которым может воспользоваться противник при поражении цели, — пояснила “РГ” первый замгендиректора Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ведет работы по созданию комплекса) Инна Григоренко. — В новом комплексе существенно увеличена разрешающая способность по дальности, обеспечена защищенность от помех и снижена выходная мощность передатчика».