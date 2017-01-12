Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Обжорство после попойки получило научное объяснение
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
В Ярославской области на один день запретили аборты
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Тарасов нанёс очередной удар по самолюбию Бузовой - СМИ
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
25События года в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
10:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новейшие истребители, выпускаемые в Комсомольске, получили «умные» катапультные кресла

Пять образцов самолета пятого поколения Т-50 Воздушно-космические силы России получат уже в 2017 году.

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Новые катапультные кресла и противоперегрузочные костюмы для летчиков были специально созданы для новейших истребителей Т-50 (проект ПАК ФА, собираться они будут на КнААЗе). Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор — главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. Напомним, пять образцов самолета пятого поколения Т-50, оснащенного принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, Воздушно-космические силы России получат уже в 2017 году, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на спецпроект «Российской газеты’Русское оружие.

Новый костюм, по словам разработчиков, позволит летчику во время пилотажа выдержать перегрузку в девять единиц до 40 секунд. В нем также введено упреждающее срабатывание противоперегрузочной защиты по сигналу от бортовой ЭВМ. Кроме того, более «интеллектуальной» автоматикой, чем имеющаяся у существующих аналогов, было наделено катапультное кресло новейшего истребителя. Так, у нового образца уменьшен запас по высоте катапультирования, а вес пилотов может находиться в диапазоне от 45 до 110 килограммов.

При этом Сергей Поздняков выразил мнение, что пилотируемый вариант истребителя шестого поколения, работы над которым уже начались в России, будет обладать автоматикой, способной без команды пилота катапультировать его в случае опасности. Дело в том, что в стрессовой ситуации летчик может потерять ощущение высоты и пространственного положения и из-за этого не успеть принять верное решение.

Месяц назад главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал о том, что испытания Т50 идут семимильными шагами. «Самолет показывает прекрасные летно-технические характеристики — это наше будущее», — отметил он.

Вчера стало известно еще об одной технической новинке для военной авиации. «Объединенная приборостроительная корпорация» завершила разработку системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» для перспективных и модернизируемых авиационных комплексов Су35С, ПАК ФА и Ил76, — сообщила пресс-служба госкорпорации.

Комплекс предназначен для определения государственной принадлежности самолетов военной и гражданской авиации и их распознавания с целью защиты «своих» летательных аппаратов от ошибочного поражения. «Большинство систем “свой-чужой” уже технически устарели. Высокая энергетическая заметность такого оборудования является важным демаскирующим фактором, которым может воспользоваться противник при поражении цели, — пояснила “РГ” первый замгендиректора Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ведет работы по созданию комплекса) Инна Григоренко. — В новом комплексе существенно увеличена разрешающая способность по дальности, обеспечена защищенность от помех и снижена выходная мощность передатчика».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Собираются ли читатели AmurMedia гадать в Святки
Голодец дала оценку российской пенсионной системе
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь