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07:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

КНДР ищет контакты с новым руководством приморской «Единой России»

Стороны договорились о межпартийном сотрудничестве.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 января, PrimaMedia.

Новый секретарь отделения «Единой России» в Приморском крае Валентин Шуматов встретился с генконсулом КНДР во Владивостоке Им Чхон Иром по инициативе северокорейской стороны. Стороны обсудили вопросы межпартийного сотрудничества и налаживания добрососедский отношений, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу отделения.

Встреча приморских единороссов и северокорейских дипломатов прошла 11 января по инициативе генконсульства КНДР в связи с вступлением Валентина Шуматова в должность партсекретаря. На встрече стороны обменялись мнением о возможностях дальнейшего плодотворного сотрудничества между «Единой Россией» и Трудовой Партией Кореи через организацию совместных мероприятий в области культуры, туризма, науки, медицины и образования.

Как подчеркнул генконсул КНДР, российская сторона уделяет большое внимание укреплению международных отношений с Северной Кореей, развивая Дальний Восток.

«Владивосток — восточная столица России. Здесь проходят важнейшие морские транспортные пути. В этих условиях роль “Единой России”, как крупнейшей партии в стране, становится более значимой», — сказал Им Чхон Ир.

Руководитель партии в Приморье отметил в ходе беседы, что встреча с консулами состоялась в канун XVI съезда «Единой России», на котором будут подведены итоги работы партии за предыдущие пять лет и поставлены новые задачи по развитию страны, в том числе Дальнего Востока, на ближайшие годы.

«Развитие Дальнего Востока России подразумевает налаживание добрососедских отношений со странами, с которыми мы граничим. Такой страной, безусловно, является КНДР. И сегодня необходимо развивать и межпартийные отношения», — отметил Валентин Шуматов.

Съезд «Единой России» пройдет 21—22 января.

Напомним, что и «Единая Россия», и Трудовая партия Кореи являются членами представительной международной организации Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП). МКАПП является самым представительным международным форумом политических партий стран Азиатского континента (и Океании). Ее первая Генеральная Ассамблея прошла в Маниле в 2000 году. В настоящее время в ее деятельности участвуют свыше 350 политических партий из 53 стран мира. Партия «Единая Россия» была принята в качестве члена Постоянного Комитета МКАПП в 2008 году.

Валентин Шуматов избран секретарем Приморского регионального отделения «Единой России» 25 декабря. Ректор Тихоокеанского государственного медуниверситета сменил на посту Людмилу Талабаеву, которая стала сенатором от Приморского края.

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