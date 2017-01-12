Иркутская область выполнила осенний призыв в армию на 100%

Как 12 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооружённых сил РФ Василия Тонкошкурова, это составляет 100% нормы, установленной штабом Центрального военного округа страны. Всего в регионе на комиссии было вызвано 13030 человек, из них 1959 были освобождены от призыва, а 7490 получили отсрочки, на альтернативную гражданскую службу были направлены четыре человека.

Самое большое количество молодых людей, призванных в Иркутской области, проходят службу в сухопутных войсках (1711 человек), 253 человека направлены в воздушно-космические силы, 105 человек — в военно-воздушные, 80 человек — в военно-морской флот, 330 человек — в войска национальной гвардии, 643 призывника прошли подготовку в ДОСААФ по военно-учётным специальностям. Они имеют удостоверения водителей БТР, автокранов, топливо- и маслозаправочных машин и в армии работают по этим специальностям. Все призывники получили банковские карты, на которые во время службы будет поступать денежное довольствие, и персональные электронные карты, где содержится информация о прохождении воинской службы и состоянии здоровья её владельца в этот период.

Во время осеннего призыва 2016 года от военной службы уклонилось 29 человек, из них 20 человек не явились на заседания призывных комиссий, девять человек — на отправку в войска. Эта информация передана в территориальные следственные отделы СУ СКР по Иркутской области. Известно, что 535 человек пришлось разыскивать и доставлять на заседания призывных комиссий. К административной ответственности привлечено 176 человек.