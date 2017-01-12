Иркутская область выполнила осенний призыв в армию на 100%
Служить в армии Российской Федерации во время осеннего призыва направили 3128 человек из Иркутской области.
Служить в армии Российской Федерации во время осеннего призыва направили 3128 человек из Иркутской области.
Как 12 января 2017 года сообщила
Самое большое количество молодых людей, призванных в Иркутской области, проходят службу в сухопутных войсках (1711 человек), 253 человека направлены в
Во время осеннего призыва 2016 года от военной службы уклонилось 29 человек, из них 20 человек не явились на заседания призывных комиссий, девять человек — на отправку в войска. Эта информация передана в территориальные следственные отделы СУ СКР по Иркутской области. Известно, что 535 человек пришлось разыскивать и доставлять на заседания призывных комиссий. К административной ответственности привлечено 176 человек.