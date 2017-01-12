Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских прокуроров

Воронеж вместе со всей страной отмечает День работника прокуратуры России в четверг, 12 января. Губернатор Алексей Гордеев и спикер областной думы Владимир Нетесов обратились к прокурорам с поздравлениями.

Глава региона и председатель областной думы отметили, что прокуратура, созданная почти три столетия назад, и сегодня остается надежной опорой российского государства в деле соблюдения законодательства и обеспечения правопорядка.

— Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Воронежской области, поздравляем вас с профессиональным праздником! Сотрудников прокурорского корпуса Воронежской области всегда отличали профессионализм, ответственность и принципиальная позиция. Уверены, эти качества помогут и в дальнейшем отстаивать права и интересы жителей нашего региона. Благодарим вас за эффективную и добросовестную работу. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи в делах и новых успехов на благо страны и Воронежской области, — заявили Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.