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10:13 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье потратят почти 460 миллионов на реализацию поручения Путина

В 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина на благоустройство городов в регионы страны направят 20 миллиардов рублей.

Источник: ДЕЙТА

Приморский край получит из федерального бюджета более 380 миллионов рублей, еще 78 миллионов предусмотрено в бюджете региона. Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, в рамках программы планируется благоустроить, прежде всего, дворовые территории — отремонтировать тротуары, дороги, системы уличного освещения, установить малые архитектурные формы. Также предполагается благоустройство площадей, набережных, скверов и улиц.

Принять участие в реализации проекта могут населённые пункты с населением от одной тысячи человек и более, в том числе моногорода.

Как заявил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, жители края будут принимать участие в отборе всех проектов благоустройства территорий.

«Местные жители знают лучше чиновников, что необходимо для того, чтобы их город стал максимально удобным и комфортным для проживания», — подчеркнул глава региона.

Напомним, Президент Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил о том, что в 2017 году в регионы будет направлено 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе моногородов.

«Дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. При этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач», — отметил глава государства.

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