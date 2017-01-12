Общественно-политический совет при губернаторе Свердловской области принял новых членов, среди них — Тунгусов, Тушин

Так, новыми членами совета стали: первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, руководитель аппарата свердловского регионального отделения ЛДПР Антон Безденежных, депутат областного заксобрания Дмитрий Ионин (партия «Справедливая Россия»), председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин и замглавы городской администрации Сергей Тушин.

Всего в новом составе Общественно-политического совета при губернаторе Свердловской области числятся 24 человека.

Напомним, что в начале прошлого месяца на общественно-политическом совете при губернаторе Свердловской области обсудили итоги выборов в регионе.

Георгий Малания.