Общественно-политический совет при губернаторе Свердловской области принял новых членов, среди них — Тунгусов, Тушин
В составе
В составе
Так, новыми членами совета стали: первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, руководитель аппарата свердловского регионального отделения ЛДПР Антон Безденежных, депутат областного заксобрания Дмитрий Ионин (партия «Справедливая Россия»), председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин и замглавы городской администрации Сергей Тушин.
Всего в новом составе
Напомним, что в начале прошлого месяца на
Георгий Малания.