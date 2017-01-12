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08:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области чиновников могут начать наказывать за получение подарков

Представители прокуратуры предложили ввести новые формы наказания для чиновников за несоблюдение антикоррупционного законодательства, сейчас госслужащие за подобные проступки могут лишиться должности.

В Новосибирской области чиновников могут начать наказывать за получение подарков, данные о законопроекте опубликованы на сайте Законодательного собрания Новосибирской области.

Представители прокуратуры подготовили поправки в закон «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области».

В надзорном ведомстве предложили использовать три вида дисциплинарных мер к чиновникам и депутатам Заксобрания за нарушение антикоррупционного законодательства.

В частности, чиновники и депутаты могут получить «замечание», «выговор» и «предупреждение о неполном служебном соответствии».

Сейчас глава региона и глава областного парламента могут лишь уволить нарушителей закона с формулировкой «по утрате доверия».

Причинами увольнения могут стать предпринимательская деятельность, счета в иностранных банках, не урегулирование «конфликта интересов», непредоставление декларации о доходах вовремя, а также вхождение в состав органов управления иностранных неправительственных организаций.

В пояснительной записке к законопроекту сказано: «За несоблюдение иных ограничений и запретов, ответственность вообще не установлена. Например, за замещение других должностей в органах государственной власти и органах местного самоуправления, использование в неслужебных целях информации, средств материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенных только для служебной деятельности; получение гонораров за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность субъекта Российской Федерации, получение в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц и пр.)».

«Необходимость принятия подобных мер очевидна, поскольку выявление наиболее резонансных коррупционных правонарушений и преступлений происходит на уровне всем известных первых должностных лиц субъектов Российской Федерации. Принятие такого закона является своевременным и актуальным механизмом в борьбе с коррупционными проявлениями на территории Новосибирской области», — добавили в прокуратуре.

Поправки будут рассмотрены на ближайшей сессии Заксобрания.

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