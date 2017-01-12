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08:34 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинское региональное управление МЧС перейдет в подчинение Сибирскому центру, а Уральский центр МЧС ликвидируют

Губернатор Борис Дубровский провел рабочую встречу с начальником Сибирского регионального центра МЧС России, генерал-лейтенантом внутренней службы Сергеем Диденко. Основной темой стала грядущая реформа «чрезвычайного ведомства», в рамках которой в 2017 году произойдет укрупнение региональных центров МЧС, сообщили . Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Так, Уральский центр МЧС как самостоятельная структура будет ликвидирован, а главное управление МЧС России по Челябинской области перейдет в подчинение Сибирскому центру.

По словам Сергея Диденко, эти изменения не повлияют на работу ведомства. По-прежнему главное управление МЧС России по Челябинской области будет отвечать за защищенность территории от пожаров, наводнений, землетрясений, приходить на помощь южноуральцам при чрезвычайных ситуациях бытового, природного и техногенного характера.

«В плане защиты территории от чрезвычайных ситуаций Челябинская область находится на хорошем счету. С главой региона мы оговорили ряд важных тем в преддверии паводка и пожароопасного сезона. Радостно видеть полное взаимопонимание с руководством области. Итогом встречи явилась заинтересованность губернатора теми подходами, которые я озвучивал, в плане более детальной работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на уровне муниципалитетов, совершенствования муниципального уровня реагирования и усиления акцента на предупредительные мероприятия», — прокомментировал Сергей Диденко.

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