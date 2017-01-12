Журналисты удивились исчезновению уполномоченного по ДВ гектару в Хабаровском крае
Однако Юрий Чайка раскрыл тайну отсутствия Натальи Якутиной на важной
Однако Юрий Чайка раскрыл тайну отсутствия Натальи Якутиной на важной
Хабаровск, 12 января, AmurMedia.
Отсутствие новоявленного уполномоченного по дальневосточному гектару на
На первой в 2017 году
Однако зампред правительства Хабаровского края — министр по инвестиционной и
— Уполномоченного мы никуда не дели. Наталья Якутина работает, входит в курс. Большой плюс в том, что появился уполномоченный с опытом работы в муниципальном районе. Сейчас формируется план работы и новые предложения, связанные с продвижением проекта Дальневосточного гектара, — сообщил Юрий Чайка.
При этом, министр инвестиций отметил, что в планах было пригласить Наталью Якутину на конференцию, однако она предпочла отказаться, чтобы не приходить «с пустыми руками».
— Мы с Натальей Якутиной обсуждали эту
Напомним, 19 декабря 2016 года бывший министр культуры Хабаровского края Наталья Якутина была назначена на должность уполномоченного по вопросам развития дальневосточного гектара. Неожиданное назначение не показавшего значимых результатов на прежнем месте чиновника предпенсионного возраста на должность руководителя новой структуры вызвало довольно широкий резонанс в политических кругах.