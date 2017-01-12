Журналисты удивились исчезновению уполномоченного по ДВ гектару в Хабаровском крае

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Отсутствие новоявленного уполномоченного по дальневосточному гектару на пресс-конференции, посвященной этому проекту, удивило журналистов. Вопрос о причинах игнорирования встречи с представителями СМИ чиновника, столь тесно связного с самим ДВ гектаром, прозвучал одним из первых. Однако зампред правительства Хабаровского края Юрий Чайка поспешил развеять тайну «исчезновения» нового министра, сообщает корр. ИА AmurMedia.

На первой в 2017 году пресс-конференции посвященной дальневосточному гектару, госслужащие поведали о ходе реализации проекта и дальнейших планах. Однако журналистов ведущих изданий ДФО, часть из которых прибыли из других регионов, интересовало выступление нового уполномоченного по дальневосточному гектару, Натальи Якутиной. Министр вступила в новообразованную должность в конце 2016 года. Но экс-министр культуры Хабаровского края не только не поведала о своих планах, но и в целом проигнорировала встречу.

Однако зампред правительства Хабаровского края — министр по инвестиционной и земельно-имущественной политике Юрий Чайка заверил, что «уполномоченного мы никуда не дели», и на данный момент Наталья Якутина входит в курс и специфику работы.

— Уполномоченного мы никуда не дели. Наталья Якутина работает, входит в курс. Большой плюс в том, что появился уполномоченный с опытом работы в муниципальном районе. Сейчас формируется план работы и новые предложения, связанные с продвижением проекта Дальневосточного гектара, — сообщил Юрий Чайка.

При этом, министр инвестиций отметил, что в планах было пригласить Наталью Якутину на конференцию, однако она предпочла отказаться, чтобы не приходить «с пустыми руками».

— Мы с Натальей Якутиной обсуждали эту пресс-конференцию, мы её приглашали, но она все-таки хотела бы выйти с результатами своей работы, с чем-то готовым. Сейчас она только приспосабливается и формирует программу действий. В целом мы уже проработали серьезный план для края, и блок Натальи Якутиной заявлен как основной. Но пока он формируется, — пояснил Юрий Чайка.

Напомним, 19 декабря 2016 года бывший министр культуры Хабаровского края Наталья Якутина была назначена на должность уполномоченного по вопросам развития дальневосточного гектара. Неожиданное назначение не показавшего значимых результатов на прежнем месте чиновника предпенсионного возраста на должность руководителя новой структуры вызвало довольно широкий резонанс в политических кругах.