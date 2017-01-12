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09:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге начался суд над депутатом Карапетяном

Пойманным сотрудниками ГИБДД.

Источник: УралИнформБюро

12 января в мировом участке № 2 Железнодорожного суда Екатеринбурга началось рассмотрение административного дела в отношении депутата областного Заксобрания Армена Карапетяна. Как сообщили «Уралинформбюро» в канцелярии суда, заседание, вопреки опасениям, стартовало по расписанию — в 10.00.

Парламентарий был задержан сотрудниками ГИБДД в ночь на 11 декабря 2016 года. По словам инспекторов, А. Карапетян был пьян и отказался предъявить водительское удостоверение, размахивая депутатскими «корочками». Видеозапись инцидента попала в Сеть, и свердловский депутат стал «звездой» на федеральных телеканалах. В отношении парламентария было возбуждено дело об административном нарушении. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

Заседание суда должно было состояться еще 21 декабря 2016 года, но в связи с неявкой парламентария его отложили. Как уточнили «Уралинформбюро» в суде, в этот раз А. Карапетян также не пришел, но дело решено рассматривать без него — закон это допускает, поскольку на процессе присутствует адвокат депутата.

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