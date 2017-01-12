Только один свердловский депутат Госдумы не голосовал за декринимализацию семейных побоев

Результаты голосования опубликованы на сайте Госдумы. За закон проголосовали 368 депутатов, в том числе Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин, Сергей Бидонько, Александр Бурков, Андрей Ветлужских, Максим Иванов, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Александр Петров, Игорь Торощин, Данил Шилков (фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР).

Против законопроекта проголосовал единственный депутат — Игорь Лебедев.

Законопроект, один из автором которого является Елена Мизулина, предусматривает введение административной ответственности за рукоприкладство в отношении членов семьи, совершенные впервые. Повторные побои будут рассматриваться по Уголовному кодексу.