Николай Яшин покидает должность руководителя регионального управления Росприроднадзора
Как стало известно «Ъ», руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю Николай Яшин в феврале покинет свою должность.
Как стало известно «Ъ», руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю Николай Яшин в феврале покинет свою должность.
Сам господин Яшин подтвердил «Ъ» эту информацию, отметив, что третьего февраля у него заканчивается срок трудового контракта, и он уходит на заслуженный отдых. Глава пермского управления Росприроднадзора не стал называть своего возможного преемника, по данным источников «Ъ», близких к ведомству, это может быть один из его бывших заместителей.
Николай Яшин в прошлом замглавы Перми, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»,