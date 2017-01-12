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09:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Николай Яшин покидает должность руководителя регионального управления Росприроднадзора

Как стало известно «Ъ», руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю Николай Яшин в феврале покинет свою должность.

Сам господин Яшин подтвердил «Ъ» эту информацию, отметив, что третьего февраля у него заканчивается срок трудового контракта, и он уходит на заслуженный отдых. Глава пермского управления Росприроднадзора не стал называть своего возможного преемника, по данным источников «Ъ», близких к ведомству, это может быть один из его бывших заместителей.

Николай Яшин в прошлом замглавы Перми, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Пермской области, в настоящий момент помимо руководства пермским управлением Росприроднадзора является заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе.

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