Николай Яшин покидает должность руководителя регионального управления Росприроднадзора

Сам господин Яшин подтвердил «Ъ» эту информацию, отметив, что третьего февраля у него заканчивается срок трудового контракта, и он уходит на заслуженный отдых. Глава пермского управления Росприроднадзора не стал называть своего возможного преемника, по данным источников «Ъ», близких к ведомству, это может быть один из его бывших заместителей.



Николай Яшин в прошлом замглавы Перми, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Пермской области, в настоящий момент помимо руководства пермским управлением Росприроднадзора является заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе.