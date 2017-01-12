Валентин Демидов приступает к работе в Правительстве Севастополя с 16 января

Об этом РИА Новости (Крым) рассказал заместитель губернатора города Вячеслав Гладков.

«С понедельника (16 января — ред.) Демидов приступает к работе в должности директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с ОМСУ», — сказал он.

25 декабря 2016 года Валентин Демидов министр экономического развития Крыма написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности министра экономического развития Крыма в связи с переходом на новое место работы в Севастополь.