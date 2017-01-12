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09:26 (мск), источник: РИА Крым

Валентин Демидов приступает к работе в Правительстве Севастополя с 16 января

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости (Крым). Экс-министр экономического развития Крыма Валентин Демидов начинает работать в Правительстве Севастополя в должности директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города со следующей недели.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) рассказал заместитель губернатора города Вячеслав Гладков.

«С понедельника (16 января — ред.) Демидов приступает к работе в должности директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с ОМСУ», — сказал он.

25 декабря 2016 года Валентин Демидов министр экономического развития Крыма написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности министра экономического развития Крыма в связи с переходом на новое место работы в Севастополь.

Демидов возглавлял Минэкономразвития с июня 2015 года. Запомнился тем, что при нем была инициирована и разработана стратегия социально-экономического развития Крыма до 2030 года.

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