Баглан Майлыбаев покинул Администрацию президента

Майлыбаев Баглан Асаубаевич родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, аспирантуру кафедры политологии и политического управления Российской Академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

Доктор юридических наук (научный консультант — академик С. З. Зиманов), кандидат политических наук (научный руководитель — академик В. А. Кулинченко).

С 1998 по 2002 годы — старший научный сотрудник Института государства и права Национальной академии наук Республики Казахстан, преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.

С февраля по май 2002 года — директор департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия.

С мая 2002 по сентябрь 2003 года — президент открытого акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда».

С сентября 2003 по декабрь 2004 года — президент акционерной компании «Зан».

С декабря 2004 года — руководитель рресс-службы президента Республики Казахстан.

С октября 2008 года — председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С декабря 2008 года — вице-министр культуры и информации РК.

В июне 2009 года распоряжением главы государства назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан.

В октябре 2011 года указом главы государства назначен заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан.

Автор ряда монографий, более ста научных и публицистических статей, опубликованных в казахстанских и зарубежных СМИ. Автор ряда сценариев документальных фильмов.

Награжден орденом «Құрмет», медалями, благодарственной грамотой президента Республики Казахстан.