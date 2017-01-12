Баглан Майлыбаев покинул Администрацию президента
Указом президент Казахстана Нурсултана Назарбаева Баглан Майлыбаев освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента. Об этом сообщает
Указом президент Казахстана Нурсултана Назарбаева Баглан Майлыбаев освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента. Об этом сообщает
Майлыбаев Баглан Асаубаевич родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени
Доктор юридических наук (научный консультант — академик С. З. Зиманов), кандидат политических наук (научный руководитель — академик В. А. Кулинченко).
С 1998 по 2002 годы — старший научный сотрудник Института государства и права Национальной академии наук Республики Казахстан, преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.
С февраля по май 2002 года — директор департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия.
С мая 2002 по сентябрь 2003 года — президент открытого акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда».
С сентября 2003 по декабрь 2004 года — президент акционерной компании «Зан».
С декабря 2004 года — руководитель
С октября 2008 года — председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
С декабря 2008 года —
В июне 2009 года распоряжением главы государства назначен
В октябре 2011 года указом главы государства назначен заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан.
Автор ряда монографий, более ста научных и публицистических статей, опубликованных в казахстанских и зарубежных СМИ. Автор ряда сценариев документальных фильмов.
Награжден орденом «Құрмет», медалями, благодарственной грамотой президента Республики Казахстан.