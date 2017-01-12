Исекешев раскритиковал вызывающее поведение водителей автобусов

«Многие люди жалуются. Наибольшее количество — 1191 — пользование мобильным телефоном при управлении транспортным средством. Это же ужас — подвергать жизнь людей опасности, это нарушение закона прямое! В автомобилях нельзя пользоваться, а тут автобусы. 299 случаев курения в автобусах — это вообще прошлый век. 903 — нахождение в кабине водителя постороннего человека, 300 случаев — не заезд в остановочный пункт, не пристегнут ремень безопасностие», — сообщил он в ходе общественного слушания в здании столичного акимата.

Асет Исекешев отметил, что все нарушения регистрируются, благодаря новой системе по учету данных появится возможность отслеживать несоответствующее правилам поведение и штрафовать за это вплоть до расторжения договоров.

«Тогда они, наконец, научатся вести себя нормально», — заключил он.