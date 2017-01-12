Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Обжорство после попойки получило научное объяснение
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Джоли и Питт примирились ради детей
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
Родительские собрания — как сохранить нервы и кошелек?
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов ЖКХ
Бесплатную приватизацию снова продлят
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
9Стрельба в стамбульском клубе
6Прощальная речь Барака Обамы
4040 самых красивых снимков 2016 года
09:29 (мск), источник: Интерфакс

Россия возобновила уничтожение химоружия

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Россия возобновила процесс ликвидации отравляющих веществ, сообщил «Интерфаксу» в четверг начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

Источник: Reuters

«С 12 января 2017 года в Российской Федерации возобновился процесс уничтожения боевых отравляющих веществ на последнем объекте в посёлке Кизнер Удмуртской Республики», — сказал Капашин.

По его словам, к этому дню уничтожено 96,4% запасов химического оружия, имевшегося в стране, «что составляет 38 528 тонн отравляющих веществ».

Шесть из семи созданных в РФ объектов по уничтожению химоружия, отметил Капашин, полностью справились со своими задачами.

Читайте также
Российские эксперты доказали применение химоружия боевиками в Алеппо

«Боевые отравляющие вещества, снаряженные в артиллерийские химические боеприпасы, общей массой чуть более 1 438 тонн остаются только на объекте “Кизнер”. Он был введен в эксплуатацию последним и функционирует в общей сложности три года. На этом объекте уничтожено 75% хранившегося здесь химического оружия», — сказал генерал.

Шесть объектов, завершивших работы по основному предназначению, выводятся из эксплуатации.

«Оборудование, здания и территории, напрямую соприкасавшиеся с отравляющими веществами, приводятся в безопасное состояние. После получения сертификатов о том, что объекты полностью отвечают требованиям безопасности, на них будут организованы новые производства», — сказал собеседник агентства.

Комментарии
1
А Б
РФ в списке стран, занимающихся уничтожением химического оружия согласно "Конвенции о запрещении химического оружия" находится на первом месте, но с конца списка. На словах выступая за всеобщее разоружение, не спешит своим примером показать его воплощение в жизнь.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
«Закон Яровой» назван жесточайшей мерой по защите данных в мире
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за начало процесса по отмене Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
У берегов Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь