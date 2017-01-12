Администрация: платные парковки в Перми показали свою эффективность

«Результаты внедрения системы показывают, что главные цели достигнуты — в центре города водителям стало удобнее парковаться, место для машины можно найти даже посреди рабочего дня, а количество нарушений правил парковки и стоянки сократилось в три раза. Вопрос работоспособности системы стоит у нас на особом контроле, для этого создана специальная рабочая группа», — отметил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.

Стоит отметить, что паркоматы показали свою устойчивость к серьезным пермским морозам. Все оборудование, установленное в центре города, в настоящее время функционирует нормально.

Для водителей, пользующихся услугами парковок, работает call-центр (8−800−300−77−77), куда можно обратиться с вопросами. На данный момент контактный центр принял более 16 тысяч звонков от пермяков. Среди наиболее популярных вопросов — способы оплаты, времени, отведенном на оплату парковки, работа паркоматов. Кроме контактного центра, поддержку автолюбителей осуществляет и портал «Единое парковочное пространство». Количество зарегистрированных на портале пользователей в настоящий момент превышает 35 тысяч человек.

Чаще всего водители проводят оплату с помощью мобильного приложения, сайта или SMS. Всего на настоящий момент услугами платных парковок пермяки воспользовались более 400 тысяч раз, сообщили в горадминистрации.