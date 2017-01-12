Администрация: платные парковки в Перми показали свою эффективность
ПЕРМЬ, 12 января, РИА ФедералПресс. В пермской администрации подвели итоги первых пяти месяцев работы платных парковок.
ПЕРМЬ, 12 января, РИА ФедералПресс. В пермской администрации подвели итоги первых пяти месяцев работы платных парковок.
«Результаты внедрения системы показывают, что главные цели достигнуты — в центре города водителям стало удобнее парковаться, место для машины можно найти даже посреди рабочего дня, а количество нарушений правил парковки и стоянки сократилось в три раза. Вопрос работоспособности системы стоит у нас на особом контроле, для этого создана специальная рабочая группа», — отметил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.
Стоит отметить, что паркоматы показали свою устойчивость к серьезным пермским морозам. Все оборудование, установленное в центре города, в настоящее время функционирует нормально.
Для водителей, пользующихся услугами парковок, работает
Чаще всего водители проводят оплату с помощью мобильного приложения, сайта или SMS. Всего на настоящий момент услугами платных парковок пермяки воспользовались более 400 тысяч раз, сообщили в горадминистрации.