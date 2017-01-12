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10:01 (мск), источник: Forbes

«Закон Яровой» назвали самой жесткой мерой по защите данных в мире

«Антитеррористические» законы, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, вошли в топ-10 мировых инициатив хранения данных, представляющих угрозу инновационному развитию, сообщает газета «Ведомости» в четверг, 12 января, со ссылкой на рейтинг Information Technology & Innovation Foundation (ITIF).

Источник: РИА "Новости"

В список попали также Китай, Индонезия, Турция, Вьетнам и Германия, но при этом в материале отмечается, что в этих странах были введены более мягкие меры, в отличие от России. «В основном инициативы касались лишь локализации данных в стране, что, по мнению экспертов ITIF, вредит всей экосистеме мировой торговли и инноваций», — поясняет издание.

Одобренные в России инициативы авторы доклада назвали «жестче всех».
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Издание указывает, что в Германии хранить данные о приеме и отправке сообщений или звонков требуется в течение 10 недель.

В Китае хранить персональные данные обязаны входящие в «критическую информационную инфраструктуру» компании.

Во Вьетнаме интернет-компании, соцсети и другие сайты, предоставляющие сведения о «политике, экономике, культуре и обществе» обязаны хранить записи пользователей 90 дней.

Пакет «антитеррористических» законов был подписан российским президентом Владимиром Путиным в июле прошлого года. Согласно документу, операторы обязаны хранить на территории России текстовые и голосовые сообщения пользователей, а также изображения и видео в течение полугода с момента их передачи.

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