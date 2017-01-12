Игорь Гладнев не смог обжаловать штраф в 15 тыс. рублей за «Белые ночи-2014»

Юрист Екатерина Барабина, защитник Игоря Гладнева, попросила отложить разбирательство до решения арбитражного суда Пермского края. Там с 26 апреля 2016 года находится заявление КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» о признании недействительными выводов краевого УФАС. В качестве третьего лица к делу привлечен минкульт. Спор идет из-за того, что УФАС усмотрело нарушения при выполнении в 2014 году государственного задания по культурным проектам.



Антимонопольная служба изучила материалы проверок, проведенных краевым минфином и Контрольно-счетной палатой Прикамья. Установлено, что минкульт выделил госучреждению «Центр…» субсидии на 190,6 млн рублей. Из них на фестиваль «Белые ночи» предоставлено 40 млн рублей, на международный фестиваль «Джаз-лихорадка» — 3 млн рублей, на фестиваль современного искусства «Живая Пермь» — 7 млн рублей. Госучреждение заключило договоры с индивидуальными предпринимателями и различными компаниями на оказание соответствующих услуг, в том числе без проведения торгов. Фактически «Центр…» был наделен функциями, правами органа государственной власти и совместил их с функциями хозяйствующего субъекта, что противоречит антимонопольному законодательству — указало УФАС. Директор КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» Елена Хаткевич, глава минкульта Игорь Гладнев 12 октября 2016 года были признаны виновными по ч.1 ст. 14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции органами власти» и оштрафованы каждый на 15 тыс. рублей.



Поскольку очередное заседание арбитражного суда, где заявителем выступает «Центр…» и ответчиком проходит УФАС, назначено на 2 февраля, рассмотрение жалоб Хаткевич и Гладнева перенесено. Судья Ленинского районного суда Перми Валентина Лисовская намерена вернуться к ним соответственно 16 и 17 февраля.



Выступая 11 января в районном суде, защита Игоря Гладнева в лице юриста Екатерины Барабиной и УФАС в лице своего представителя Галины Анущенко заявили: решение арбитражного суда будут определяющим для дел об административных правонарушениях.