Жители Прикамья предлагают губернатору кандидатов на посты министров

Как стало известно корреспондентам «АиФ-Прикамье», после заявления об отставке правительства Виктору Басаргину стали приходить от жителей края письма с предложением кандидатур в кабинет министров.

«Всегда получаю письма от жителей по разным вопросам: культуре, образованию, здравоохранению, социальной сфере, ЖКХ. В последнее время стало также приходить много писем, в которых они стали предлагать и руководителей, которые могли бы возглавить министерства», — рассказал глава Прикамья.

Напомним, в конце декабря губернатор начал административную реформу и подписал распоряжение об отставке регионального правительства.