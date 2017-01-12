Официально утверждены герб и флаг станицы Старочеркасской
В станице Старочеркасской снова появились герб и флаг. Корона, двуглавый орел, скипетр и держава, крепость и река Дон.
В станице Старочеркасской снова появились герб и флаг. Корона, двуглавый орел, скипетр и держава, крепость и река Дон.
Символы внесены в государственный регистр и утверждены геральдическим советом при президенте России.
Жители считают это событие восстановлением исторической справедливости.
Герб у Старочеркасской был. Его в 1803 году закрепил указом император Александр I, но через два года атаман Матвей Платов перенес столицу донского казачества в Новочеркасск, и символ был передан городу.