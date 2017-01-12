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12:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Официально утверждены герб и флаг станицы Старочеркасской

В станице Старочеркасской снова появились герб и флаг. Корона, двуглавый орел, скипетр и держава, крепость и река Дон.

Символы внесены в государственный регистр и утверждены геральдическим советом при президенте России.

Жители считают это событие восстановлением исторической справедливости.

Герб у Старочеркасской был. Его в 1803 году закрепил указом император Александр I, но через два года атаман Матвей Платов перенес столицу донского казачества в Новочеркасск, и символ был передан городу.

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