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11:25 (мск), источник: НИА Самара

Самарских силовиков проверят федералы

Деятельность сотрудников МВД региона будут проверять в течение трех недель.

Впервые за 11 лет в регион приезжает комиссия из центра, члены которой проведут проверку подразделений МВД региона. В ближайшие дни силовики Самарской области ждут высоких гостей из федерального центра, пишет СитиТраффик.

Деятельность сотрудников МВД региона будут проверять в течение трех недель. Столь масштабной проверки в губернии не проводилось более 10 лет.

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