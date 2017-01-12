Самарских силовиков проверят федералы

Впервые за 11 лет в регион приезжает комиссия из центра, члены которой проведут проверку подразделений МВД региона. В ближайшие дни силовики Самарской области ждут высоких гостей из федерального центра, пишет СитиТраффик.

Деятельность сотрудников МВД региона будут проверять в течение трех недель. Столь масштабной проверки в губернии не проводилось более 10 лет.