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10:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Турецкие парламентарии подрались в ходе обсуждений поправок в Конституцию

Депутаты турецкого парламента подрались во время обсуждения поправок в конституцию страны. Видео публикует CNN Turk.

Источник: AP 2016

Дебаты переросли в кулачный бой после того, как представители оппозиционной Народно-республиканской партии заблокировали трибуну. Телеканал NTV уточняет, что в ходе потасовки заместитель руководителя правящей Партии справедливости и развития Фатих Шахим получил перелом носа.

Проект новой конституции предусматривает кардинальное усиление полномочий президента.

В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров, либо единолично назначать главу правительства. Кроме того, в случае принятия документа в прямое подчинения главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы.

Комментарии
1
А Б
В такой стране как Турция, кардинальное усиление полномочий президента легко может трансформироваться в тиранию.
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