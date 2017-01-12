Турецкие парламентарии подрались в ходе обсуждений поправок в Конституцию
Депутаты турецкого парламента подрались во время обсуждения поправок в конституцию страны. Видео публикует CNN Turk.
Депутаты турецкого парламента подрались во время обсуждения поправок в конституцию страны. Видео публикует CNN Turk.
Дебаты переросли в кулачный бой после того, как представители оппозиционной
Проект новой конституции предусматривает кардинальное усиление полномочий президента.
В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров, либо единолично назначать главу правительства. Кроме того, в случае принятия документа в прямое подчинения главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы.