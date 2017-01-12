На смену «Тополям». В Иркутске на боевое дежурство заступили ракетные комплексы «Ярс»
В Иркутском соединении РВСН появились ракетные комплексы Р-24.
В Иркутском соединении РВСН появились ракетные комплексы Р-24.
Несколько минут ожидания, и вот на заснеженной трассе воинской части появляются «Ярсы». Военные говорят: ЭТО будущая основа группировки ракетных войск стратегического назначения. Грозное и разрушительное ядерное оружие. Первый пуск состоялся в мае 2007 года.
— Это и сокращённый разгонный путь полёта ракеты, новые покрытия ракеты, лёгкие и прочные конструкции и мощные двигатели, — говорит заместитель командира полка по вооружению Денис Бормотов.
Ракетный комплекс «Ярс» практически неуязвим — говорят ракетчики. А вообще межконтинентальная баллистическая РС-24 — из «семейства» «Тополей».
— Новый ракетный комплекс пришёл на смену ракетному комплексу «Тополь», в 2017 году продолжится в Иркутском ракетном соединении перевооружение на «Ярс», — говорит заместитель командира полка по вооружению Денис Бормотов.
Вот такой «щит России» есть теперь на боевом дежурстве и в Иркутском соединении РВСН. Как расшифровывается аббревиатура «Ярс»? По одной из версий: «Ядерная ракета сдерживания.».
Кстати, пусковую установку подвижного грунтового ракетного комплекса разрешают снимать только с левого борта. А сегодня в России день тактических занятий: от Тверской области до Иркутской на маршруты боевого патрулирования вышли около 30 «Тополей» и «Ярсов». Чтобы проверить готовность техники и личного состава.