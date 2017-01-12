Савченко поехала в Европу
Нардеп Надежда Савченко находится с рабочим визитом в Праге по приглашению европарламентария от Чехии.
Нардеп Надежда Савченко находится с рабочим визитом в Праге по приглашению европарламентария от Чехии.
Об этом Савченко написала на своей странице в Facebook.
«К сожалению или к счастью, центральное чешское телевидение хорошо знает, что в Украине есть не только внешний враг, но и внутренний —
Также Савченко рассказала, что встретилась с неправительственными чешскими организациями и общественными активистами.
«Среди последних были и такие, которые поддерживали меня голоданием во время моего голодного протеста, и украинцы из диаспоры, и чехи», — рассказала нардеп.