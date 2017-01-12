Савченко поехала в Европу

Об этом Савченко написала на своей странице в Facebook.

«К сожалению или к счастью, центральное чешское телевидение хорошо знает, что в Украине есть не только внешний враг, но и внутренний — отсутствие-имитация реформ за три года после Майдана, проедание кредитов МВФ, коррупция и имитация борьбы с ней», — говорится в ее сообщении.

Также Савченко рассказала, что встретилась с неправительственными чешскими организациями и общественными активистами.

«Среди последних были и такие, которые поддерживали меня голоданием во время моего голодного протеста, и украинцы из диаспоры, и чехи», — рассказала нардеп.