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11:39 (мск), источник: УНИАН

Савченко поехала в Европу

Нардеп Надежда Савченко находится с рабочим визитом в Праге по приглашению европарламентария от Чехии.

Источник: УНИАН

Об этом Савченко написала на своей странице в Facebook.

«К сожалению или к счастью, центральное чешское телевидение хорошо знает, что в Украине есть не только внешний враг, но и внутренний — отсутствие-имитация реформ за три года после Майдана, проедание кредитов МВФ, коррупция и имитация борьбы с ней», — говорится в ее сообщении.

Также Савченко рассказала, что встретилась с неправительственными чешскими организациями и общественными активистами.

«Среди последних были и такие, которые поддерживали меня голоданием во время моего голодного протеста, и украинцы из диаспоры, и чехи», — рассказала нардеп.

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