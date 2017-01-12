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11:37 (мск), источник: УНИАН

Порошенко встретится с Байденом во время визита вице-президента США в Украину

Президент Петр Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках визита последнего в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Источник: УНИАН

Отмечается, что встреча политиков запланирована на 15 января.

«15 января президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий вице-президент США Джозеф Байден планирует посетить Украину до конца 2016 года.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу «повзрослеть».

Байден заявил, что не верить заявлениям о вмешательстве русских в президентские выборы со стороны Трампа — «полное безумие». «Для президента не верить, не быть готовым прислушиваться к множеству служб разведки, военной разведки в ЦРУ — абсолютное безумие», — сказал вице-президент.

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