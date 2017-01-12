Порошенко встретится с Байденом во время визита вице-президента США в Украину

Отмечается, что встреча политиков запланирована на 15 января.

«15 января президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий вице-президент США Джозеф Байден планирует посетить Украину до конца 2016 года.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу «повзрослеть».