Порошенко встретится с Байденом во время визита вице-президента США в Украину
Президент Петр Порошенко проведет встречу с
Президент Петр Порошенко проведет встречу с
Отмечается, что встреча политиков запланирована на 15 января.
«15 января президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с
Напомним, ранее сообщалось, что действующий
Как сообщал УНИАН,
Байден заявил, что не верить заявлениям о вмешательстве русских в президентские выборы со стороны Трампа — «полное безумие». «Для президента не верить, не быть готовым прислушиваться к множеству служб разведки, военной разведки в ЦРУ — абсолютное безумие», — сказал