Свердловский губернатор сменил круг своих советчиков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новый состав своего общественно-политического совета. Основная часть изменений связана с итогами сентябрьских выборов и перестановками в руководстве региональных отделений партий, но в ряде случаев — с переменами политической обстановки в регионе, сообщает «Уралинформбюро».

Как сообщил журналистам секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев, согласно присланному ему списку из администрации, экс-глава губернаторского аппарата Сергей Пересторонин заменен на действующего руководителя Владимира Тунгусова. В состав совета также вошел вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин.