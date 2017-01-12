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11:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский губернатор сменил круг своих советчиков

В пользу екатеринбуржцев.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новый состав своего общественно-политического совета. Основная часть изменений связана с итогами сентябрьских выборов и перестановками в руководстве региональных отделений партий, но в ряде случаев — с переменами политической обстановки в регионе, сообщает «Уралинформбюро».

Как сообщил журналистам секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев, согласно присланному ему списку из администрации, экс-глава губернаторского аппарата Сергей Пересторонин заменен на действующего руководителя Владимира Тунгусова. В состав совета также вошел вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин.

Кроме того, ушедший в Госдуму экс-глава фракции ЛДПР в Заксобрании Игорь Торощин заменен на руководителя аппарата реготделения партии Антона Безденежных, бывший руководитель реготделения «Справедливой России» Александр Норицын — на действующего Дмитрия Ионина, экс-глава отделения «Партии пенсионеров за справедливость» Василий Ханжин — на действующего Дмитрия Сергина.

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