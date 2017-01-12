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11:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В России двухлетний мальчик получил имя Путин

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Семья из Александровского района Владимирской области (Россия) сменила имя своего двухлетнего сына Расула на Путин, сообщила РИА Новости заведующая александровским ЗАГСом Екатерина Белоус.

По словам собеседницы агентства, в органы ЗАГС обратился семья Джураевых, пожелавшая сменить имя своему двухлетнему сыну Расулу. Родители решили, что имя у сына должно быть Путин.

«Мальчик родился в Москве и зарегистрирован в Москве. Но проживают они у нас, и имеют право обратиться к нам о смене имени ребеночку… Мы сделали запрос в Москву, там специалисты внесли эти изменения в документы и выслали нам новое свидетельство о рождении. И вчера ребеночек получил свидетельство о рождении уже с новым именем — его зовут Путин Джураев», — сказала собеседница. Полное имя ребенка — Путин Джахонгирович Джураев.

По информации местных СМИ, семья Джураевых родом из Таджикистана, проживают в деревне Легково Александровского района, сменить ребенку имя придумал его дедушка, большой поклонник президента РФ.

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