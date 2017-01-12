Филип: Правительство обсуждает с профсоюзами повышение зарплат

Об этом заявил премьер-министр Павел Филип, выступая на заседании правительства, передает NOI.md.

Он отметил, что в ходе недавней встречи с представителями профсоюзов основной упор в ходе дискуссий был сделан на проблемах, накопившихся в сфере образования и науки.

«Дискуссии были конструктивными, и мы хотим вести в дальнейшем искренний диалог, открытый для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. Мы хотим определить жизнеспособные и долгосрочные решения всех проблем», — заявил Павел Филип.

Глава правительства уточнил, что из шести выдвинутых профсоюзами требований по пяти практически были найдены решения. Остается определить и решение по требованию о повышении заработной платы для первой категории вспомогательного персонала до уровня прожиточного минимума в стране.

«Мы можем преодолеть существующие проблемы только путем диалога. Завтра у нас будет встреча в рамках пленума профсоюзов, мы увидим, каковы внутренние резервы и какие усилия требуются от правительства для повышения зарплат, находящихся ниже прожиточного минимума», — подчеркнул премьер.

Павел Филип уточнил, что подход должен быть комплексным и охватывать все категории вспомогательного персонала бюджетной сферы. Таким образом, необходимо пересмотреть систему оплаты труда и провести серьезную реформу в этой области, чтобы не иметь зарплат ниже прожиточного минимума.

Премьер-министр распорядился создать рабочую группу, которая вместе с профсоюзами и другими учреждениями найдет эффективные решения по каждому вопросу в отдельности, а также внесет предложения по реформированию системы оплаты труда для всех бюджетников.