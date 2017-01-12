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11:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский депутат получил травму после катания на горке

Владимиру Владимирову поставили диагноз «разрыв копчикового сочленения».

Депутат красноярского Горсовета Владимир Владимиров получил травму после катания с горки на острове Татышев. Народному избраннику пришлось обратиться в больницу и сделать МРТ. Диагноз оказался неутешительным — «разрыв копчикового сочленения». Об этом Владимиров сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он решил лично проинспектировать горки на Главной елке Красноярска, но катания закончились серьезной травмой.

«Ну и что, предварительный диагноз, как я и предполагал, основываясь на боли в районе копчика, разрыв копчикового сочленения. Капец! Для детального анализа пошел на МСКТ», — рассказал народный избранник.

В комментариях Владимиров уточнил, что за обследование ему пришлось выложить «кругленькую» сумму. Он пояснил, что корсет ему пока носить не нужно.

Напомним, в прошлом году серьезную травму позвоночника получил теперь уже депутат краевого Заксобрания Александр Глисков. Он повредил спину, прыгая через нарты. Тогда народный избранник проходил лечение, после которого он все же «встал на ноги».

Фото: Владимир Владимиров / Facebook.

Комментарии
1
Понятно
Ну ребята. вы уже не дети, организм уже не тот и осторожней надо быть,
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