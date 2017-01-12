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12:02 (мск), источник: 365info.kz

КНБ раскрыл схему вывода денег из ЕНПФ

КНБ РК раскрыл схему, по которой из Единого накопительного пенсионного фонда было фактически похищено 5 млрд тенге.

Источник: 365info.kz

По данным силовиков, в фонде знали, что покупка облигаций ТОО «Бузгул Аурум» несет большие риски. Изначально именно такое заключение выдал департамент управления рисками ЕНПФ, передает tengrinews.kz со ссылкой на силовиков.

Однако в повторном заключении, составленном главой управления финансовых рисков ЕНПФ Мусой Бахтовым, рискованность такого вложения уже была резко преуменьшена.

На скорейшей покупке ценных бумаг ТОО настаивал председатель правления фонда Руслан Ерденаев. Со стороны «Бузгул Аурума» ряд фиктивных документов для размещения облигаций на Казахстанской фондовой бирже и приобретения их фондом подписал директор компании Азат Найзагарин.

В результате ЕНПФ приобрел 500 тыс. облигаций компании на сумму 5 млрд тенге. К слову, «на бумаге» предполагался инвестиционный доход от покупки в 19% годовых. Как отметили в КНБ, эти 5 млрд тенге были направлены вовсе не на расширение производства «Бузгул Аурумом».

Деньги на свои нужды использовал единственный учредитель ТОО Бахытжан Кенжебаев (он же — председатель наблюдательного совета компании «АлатауМунайАлтын»). Поэтому указанный финансовый «фокус» квалифицирован следствием как хищение вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

ЕНПФ — акционерное общество со 100%-ным участием государства. В настоящее время Ерденаев, Бахтов, Найзагарин и Кенжебаев находятся под стражей в алматинском изоляторе. Прошение подозреваемых об освобождении под залог в 5 млрд тенге суд отклонил.

Расследование продолжается.

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