Сатпаев о возвращении Тажина в Казахстан: провал информполитики

«Возвращение Марата Тажина в АП (Администрацию президента — прим.) говорит о том, что с реализацией внутренней политики в стране так плохо, что решили снова ставку сделать на проверенные кадры. События прошлого года это явно показали. То есть в старые меха заливают старое вино. Да. Будет кисло. Но пить еще можно. Президент явно разочаровывается в “молодежи”. Такими темпами скоро и до возвращения Ертысбаева (Ермухамет Ертысбаев — посол РК в Грузии, ранее — советник президента — прим.) дойдет», — написал Сатпаев на своей странице Facebook.

Еще одной причиной возвращение Марата Тажина в Казахстан и назначения его на должность первого заместителя главы АП, по мнению Сатпаева, является «полный провал информационной политики государства».

«Даже создание министерства информации и коммуникаций не помогло. Интересно то, что незадолго до своей посольской должности в России, Тажин вдруг решил заняться реформой государственной информационной политики. Но не успел. Или не дали», — отмечает политолог.