Сатпаев о возвращении Тажина в Казахстан: провал информполитики

«Возвращение Марата Тажина в АП (Администрацию президента — прим.) говорит о том, что с реализацией внутренней политики в стране так плохо, что решили снова ставку сделать на проверенные кадры. События прошлого года это явно показали. То есть в старые меха заливают старое вино. Да. Будет кисло. Но пить еще можно. Президент явно разочаровывается в “молодежи”. Такими темпами скоро и до возвращения Ертысбаева (Ермухамет Ертысбаев — посол РК в Грузии, ранее — советник президента — прим.) дойдет», — написал Сатпаев на своей странице Facebook.
Еще одной причиной возвращение Марата Тажина в Казахстан и назначения его на должность первого заместителя главы АП, по мнению Сатпаева, является «полный провал информационной политики государства».
«Даже создание министерства информации и коммуникаций не помогло. Интересно то, что незадолго до своей посольской должности в России, Тажин вдруг решил заняться реформой государственной информационной политики. Но не успел. Или не дали», — отмечает политолог.
Сатпаев также приводит несколько заявлений Марата Тажина, высказанных в 2013 году и не потерявших, на его взгляд, актуальности в 2017.
«За последние годы объем финансирования государственных СМИ многократно увеличился, однако, к сожалению, роста популярности и доверия со стороны населения к нашим масс-медиа не произошло. Совокупная читательская и зрительская аудитория государственных СМИ явно недостаточна для решения сегодняшних задач», — приводит в пример высказывание Тажина Сатпаев.
Кроме того, согласно анализу Тажина, тысячи материалов выпущены, но ни один из них не остался в сознании населения. «На кого мы работаем?! У нас главный критерий и потребитель — это население и степень информационного воздействия. А мы чем занимаемся?» — негодовал в бытность госсекретарем Тажин.
В тот же период, по словам Сатпаева, Марат Тажин неожиданно высказался в пользу создания списка так называемых трендсеттеров (лидеров мнения) из числа блогеров, с которыми государство могло бы сотрудничать. «Интересно то, что это предложение все-таки реализовали. В результате появились, как кто-то точно выразился, «квазигосударственные блогеры», — признал Сатпаев.