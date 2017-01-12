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12:02 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев: реформа общественного транспорта в Екатеринбурге не должна осложнить людям жизнь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января, ИА УралПолит.Ru. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал скандал, который начался накануне после публикации мэрией Екатеринбурга документов о новой маршрутной схеме. По словам главы региона, реформа общественного транспорта не должна осложнить жизнь людей.

Как сообщили в департаменте информполитики, в адрес губернатора начали поступать обращения от жителей Екатеринбурга по поводу недовольства транспортной схемой.

«Необходимость оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в Екатеринбурге очевидна. Я сам неоднократно обращал внимание коллег из городской администрации на этот вопрос. При этом любая реформа должна быть, прежде всего, эффективной. А это значит, что люди должны меньше времени проводить в пути и меньше времени ожидать свой маршрут, особенно учитывая климатические особенности нашего региона. Никакие реформы не должны осложнять жизнь», — заявил Евгений Куйвашев.

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По его словам, серьезную обеспокоенность горожан вызывает отсутствие разъяснений о транспортной схеме. Губернатор предложил Общественным палатам включиться в процесс обсуждения реформы.

«Считаю, что администрации Екатеринбурга необходимо активизировать информирование людей. Это позволит выработать оптимальное решение об этапности изменений и итоговой конфигурации новой сети общественных перевозок в Екатеринбурге», — сказал Евгений Куйвашев.

Реформу общественного транспорта бурно начали обсуждать после публикации администрацией Екатеринбурга постановления. В нем расписаны этапы введения новой схемы, в частности, номера 114 маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов, которые будут отменены, а также список новых маршрутов автобусов, которые начнут ходить с 1 июля 2017 года. Концепция, разработанная фондом «Город.pro» и Джарретом Уокером, предусматривает сокращение числа маршрутов (в том числе, дублирующих) и пересадки. Для этого мэрия Екатеринбурга обещала ввести повременной тариф, но когда он будет реализован — неизвестно.

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