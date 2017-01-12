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12:12 (мск), источник: Ежедневник.by

Президент рассмотрит итоги работы правоохранителей в 2016 году

Александр Лукашенко в ближайшее время проведет совещание по итогам работы правоохранительного блока в 2016 году.

Источник: Ежедневник.by

Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, передает БЕЛТА.

«В ближайшее время мы проведем совещание по итогам прошлого года по всем правоохранительным блокам, пригласив и судебную ветвь власти, с целью обозначения и рассмотрения вопросов, которые находятся у меня на контроле, начиная с реформирования судебно-следственной системы в целом», — сказал Александр Лукашенко.

Президент заслушал доклад об основных результатах работы Следственного комитета в 2016 году, в том числе о проводимой в ведомстве оптимизации.

«Оптимизация касается всех. В меньшей степени, видимо, Следственного комитета, потому что он создан совсем недавно. Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно и структурно ли мы построили наш Следственный комитет, правильно ли распределили функции и обязанности между дознаниями и так далее. Этот вопрос тоже будет обсуждаться на нашем широком совещании с участием и Следственного комитета. Это один из основных вопросов, который пронизывает всю систему до Верховного суда», — обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко также поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел. Особое внимание было обращено на необходимость раскрытия жестокого убийства бизнесмена в Березино.

«Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела», — подчеркнул президент.

Иван Носкевич доложил, что в 2016 году в производстве Следственного комитета находилось более 130 тыс. уголовных дел, из которых свыше 52 тыс. окончено производством.

«В целом Следственный комитет сработал достаточно ровно, без каких-то шараханий в сторону. Грубых, явных нарушений служебной дисциплины, которые повлекли бы широкий общественный резонанс либо волнения, не произошло. Работали в штатном режиме», — заметил он.

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