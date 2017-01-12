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12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Минтруда вступился за курильщиков и нашел работу Минздраву

Глава Минтруда Максим Топилин раскритиковал идею Минздрава о продлении рабочего дня для курильщиков.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление министр сделал в рамках Гайдаровского форума-2017 «Россия и мир: выбор приоритетов», передает в четверг, 12 января, ТАСС.

Министерство здравоохранения должно заняться реформами обязательного медицинского страхования, а не реформами трудового законодательства.
Максим Топилинглава Минтруда

Предложение Минздрава содержится в новой антитабачной концепции, разработанной ведомством на период с 2017 по 2022 год. Продление курильщикам рабочего дня — не единственная инициатива в ней, вызвавшая критику.

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Например, в документе предлагается полностью запретить после 2033 года продажу табачных изделий лицам, родившимся в 2015 году и позже. Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, комментируя возможность подобных ограничений, выразила уверенность в том, что министерство занимается не своим делом.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов со своей стороны пообещал изучить данное предложение, но отметил, что оно выглядит сырым и требует обсуждения.

Антитабачный закон в России действует с 2013 года. Тогда запретили курить в подъездах, госучреждениях, больницах, театрах, музеях, санаториях и на спортивных объектах. В полную силу запрет вступил 1 июня 2014 года, когда курение было запрещено во всех кафе и ресторанах.

Комментарии
4
Sergey
)) Смешно! Некурящие прямо по 12 часов без отрыва пашут, можно подумать. Да они в два раза чаще бегают отдыхать!!! Вот уж кому точно надо продлевать рабочие часы, так это не курящим. ))
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Владимир Пацак
Поставить ринг, экипировать министров, и гонг... А мы посмотрим, чьи доводы сильнее?
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А Б
Два министерства сейчас будут выяснять, кто из них главнее в вопросе о запрете курения. Но что бы они в результате не выяснили, бесспорным останется тот факт, что курение это пагубная привычка не только для того, кто курит, но и для окружающих его людей. Курение это ни что иное, как растянутое во времени самоубийство для курящего и растянутое во времени убийство им окружающих его людей.
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