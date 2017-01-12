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14:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Челябинских чиновников наказали за слабую поддержку бизнеса

Административные методы «рыночной вертикали» привлекли правоохранительную систему для достижения курса на развитие малого и среднего бизнеса.

Главы городских поселений Катав-Ивановска и Юрюзани наказаны за нарушения в сфере поддержки развития малого и среднего предпринимательства в своих регионах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Челябинской областной прокуратуре.

Надзорное ведомство установило, что на официальных сайтах администраций Катав-Ивановского и Юрюзанского городских поселений нет обязательного раздела о поддержке малого и среднего предпринимательства. Таким образом, было нарушено законодательство РФ о развитии МСП.

В связи с этим прокурор Катав-Ивановска главам поселений внес представления, которые были рассмотрены, а должностному лицу в виде дисциплинарного наказания было вынесено замечание. Прокурор также вынес постановления о возбуждении административных дел, предусмотренных частью 2 статьи 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети «Интернет»). Должностным лицам был назначен штраф по 3 тыс. рублей каждому.

Отметим, в Челябинской области ставка на развитие МСП является одной из основных. Об этом заявляли куратор экономического блока Руслан Гаттаров, и глава министерства экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. Во исполнение ставки в стратегии экономического развития региона предполагалось вменить в критерии оценки деятельности глав муниципалитетов поддержку МСП на вверенных им территориях.

Работа региональных чиновников в 2016 году была нацелена на повышение рейтинга инвестиционной привлекательности Челябинской области. На заседании в созданной при региональном правительстве рабочей группе по улучшению инвестиционного климата региона в августе 2016 года директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко заявил о внедрении муниципального инвестиционного стандарта.

«Это набор успешных управленческих практик, направленных на улучшение инвестклимата и бизнес-среды в муниципальных образованиях. Работа экспертных групп направлена на мониторинг и оценку эффективности работы муниципальных властей в разрезе внедрения лучших управленческих практик», — пояснил Анатолий Лобко.

Заместитель руководителя экспертной группы по мониторингу инвестиционного стандарта (ныне глава Общественной палаты Челябинской области) Олег Дубровин сообщил, что Челябинская область за 2015 год существенно улучшила свои показатели по сокращению времени постановки земельных участков на кадастровый учет, а также снизила количество процедур при выдаче разрешительных документов на строительство.

«Мы связываем это с реализацией в Челябинской области пилотных проектов по совершенствованию процедур выдачи разрешений на строительство и постановки земельных участков на кадастровый учет, которые были инициированы по поручению губернатора», — сказал на заседании рабочей группы Олег Дубровин.

А Руслан Гаттаров подчёркивал, что за каждый показатель в рейтинге должна быть персональная ответственность.

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