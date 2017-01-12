Челябинских чиновников наказали за слабую поддержку бизнеса
Административные методы «рыночной вертикали» привлекли правоохранительную систему для достижения курса на развитие малого и среднего бизнеса.
Административные методы «рыночной вертикали» привлекли правоохранительную систему для достижения курса на развитие малого и среднего бизнеса.
Главы городских поселений
Надзорное ведомство установило, что на официальных сайтах администраций
В связи с этим прокурор
Отметим, в Челябинской области ставка на развитие МСП является одной из основных. Об этом заявляли куратор экономического блока Руслан Гаттаров, и глава министерства экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. Во исполнение ставки в стратегии экономического развития региона предполагалось вменить в критерии оценки деятельности глав муниципалитетов поддержку МСП на вверенных им территориях.
Работа региональных чиновников в 2016 году была нацелена на повышение рейтинга инвестиционной привлекательности Челябинской области. На заседании в созданной при региональном правительстве рабочей группе по улучшению инвестиционного климата региона в августе 2016 года директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко заявил о внедрении муниципального инвестиционного стандарта.
«Это набор успешных управленческих практик, направленных на улучшение инвестклимата и
Заместитель руководителя экспертной группы по мониторингу инвестиционного стандарта (ныне глава Общественной палаты Челябинской области) Олег Дубровин сообщил, что Челябинская область за 2015 год существенно улучшила свои показатели по сокращению времени постановки земельных участков на кадастровый учет, а также снизила количество процедур при выдаче разрешительных документов на строительство.
«Мы связываем это с реализацией в Челябинской области пилотных проектов по совершенствованию процедур выдачи разрешений на строительство и постановки земельных участков на кадастровый учет, которые были инициированы по поручению губернатора», — сказал на заседании рабочей группы Олег Дубровин.
А Руслан Гаттаров подчёркивал, что за каждый показатель в рейтинге должна быть персональная ответственность.