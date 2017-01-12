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13:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Вопрос создания Агентства развития Сибири решится не позднее июля

Возможно, такая структура создана не будет.

Создание Агентства развития Сибири, анонсированное полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, — это вопрос, который планируется решить в течение первых шести месяцев текущего года. Об этом сообщил журналистам глава исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Андрей Жуков сегодня, 12 января.

Жуков отметил, что в том случае, если вопрос не решится в пользу создания агентства на базе «Сибирского соглашения», то деятельность ассоциации продолжится в формате той структуры, что была до сих пор. При этом ассоциация собирается реформировать исполком, а работу свою выводить на новый уровень.

По словам Жукова, будут определены приоритетные инвестиционные проекты для сибирских регионов. Ассоциация акцентирует внимание на межрегиональных проектах, выгодных сразу нескольким областям. В качестве примера он привёл создание Байкальского кластера.

«Наша роль — подготовка предложений и контакт с федеральным центром», — отметил Жуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Меняйло объявил о создании на базе «Сибирского соглашения», объединяющего глав законодательной и исполнительной власти сибирских регионов, Агентства развития Сибири. Цель создания этой структуры — объединить научную мысль, экспертное сообщество, проектные офисы регионов Сибири и инвестиционные проекты, обобщить стратегии развития отдельных областей.

«У каждого региона должна быть и есть своя стратегия развития, но они, к сожалению, нерабочие, не превратились в дорожные карты и планы действий», — сказал он.

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