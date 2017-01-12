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13:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Первышов прокомментировал массовое увольнение краснодарских чиновников

КРАСНОДАР, 12 января, РИА ФедералПресс. Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Артур Оганов в начале января был уволен со своего поста. Об этом 12 января сообщил мэр краевого центра Евгений Первышов на встрече с журналистами.

По словам главы администрации Краснодара, также в ближайшее время свои посты покинут директор департамента архитектуры и градостроительства Игорь Медведев и главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

Отметим, что косвенно о готовящемся уходе Игоря Мазурка Евгений Первышов сообщил накануне в интервью интернет-порталу «Югополис».

«Мы должны помнить о разделении должностей: в структуре администрации есть пост директора департамента архитектуры и пост главного архитектора. Должности абсолютно разные. В первом случае — это управленец, который должен следить за исполнением документов, работой сотрудников. Главный архитектор же — в первую очередь созидатель, творческий человек. В Краснодаре много людей способных и с интересным мышлением, разбирающихся в урбанистике. Не хочется на эту должность никого брать со стороны», — высказал свое мнение глава муниципалитета.

Кроме того, на встрече с журналистами Первышов прокомментировал и задержание вице-мэра Ольги Яковлевой, которую следствие подозревает в махинациях с земельным участком в центре города (ей инкриминируют превышение полномочий при согласовании сделки об образовании товарищества для совместной реализации инвестиционного проекта между одним из городских МУПов и коммерческой компанией. При этом якобы проект не прошел процедуру общественных слушаний, не были проведены торги). «Она задержана и отстранена от работы. На время следствия, но не уволена, — уточнил Евгений Первышов. — Вопрос об увольнении в связи с утратой доверия не стоит пока. Следствие и прокуратура сделают выводы по итогам расследования, которое сейчас идет».

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