Первышов прокомментировал массовое увольнение краснодарских чиновников

По словам главы администрации Краснодара, также в ближайшее время свои посты покинут директор департамента архитектуры и градостроительства Игорь Медведев и главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

Отметим, что косвенно о готовящемся уходе Игоря Мазурка Евгений Первышов сообщил накануне в интервью интернет-порталу «Югополис».

«Мы должны помнить о разделении должностей: в структуре администрации есть пост директора департамента архитектуры и пост главного архитектора. Должности абсолютно разные. В первом случае — это управленец, который должен следить за исполнением документов, работой сотрудников. Главный архитектор же — в первую очередь созидатель, творческий человек. В Краснодаре много людей способных и с интересным мышлением, разбирающихся в урбанистике. Не хочется на эту должность никого брать со стороны», — высказал свое мнение глава муниципалитета.