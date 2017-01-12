Уральский региональный центр МЧС исчезнет к апрелю
Влившись в состав Сибирского.
Влившись в состав Сибирского.
Главные управления МЧС России по Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областям,
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению», — подчеркнули в ведомстве.
Реформа в недрах МЧС шла на протяжении всего 2016 года — штаты существенно сократили. Эксперты считают, что все идет к возвращению советского разделения на пожарных и спасателей. Последние при этом вольются в Национальную гвардию.