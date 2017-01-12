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13:26 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Депутата Армена Карапетяна лишили водительских прав

Почетные грамоты и благодарственные письма подсудимому не помогли.

Суд Железнодорожного района Екатеринбурга в четверг, 12 января, признал депутата Свердловского Заксобрания виновным по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения) и лишил его водительских прав, сообщил корреспондент «Аиф-Урал» с места событий.

Садиться за руль авто народный избранник не сможет 1 год и 7 месяцев. Кроме того, парламентарий должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей в доход государства. Сам депутат на заседании суда не явился, его интересы представлял адвокат. На суд он принес 26 почетных грамот и благодарственных писем в адрес Карапетяна, в том числе — от Русской православной церкви, но подсудимому это не помогло.

Стоит также отметить, что адвокат депутата Карен Гулиянц собирается обжаловать решение служителей Фемиды.

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