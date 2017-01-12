Депутата Армена Карапетяна лишили водительских прав

Садиться за руль авто народный избранник не сможет 1 год и 7 месяцев. Кроме того, парламентарий должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей в доход государства. Сам депутат на заседании суда не явился, его интересы представлял адвокат. На суд он принес 26 почетных грамот и благодарственных писем в адрес Карапетяна, в том числе — от Русской православной церкви, но подсудимому это не помогло.

Стоит также отметить, что адвокат депутата Карен Гулиянц собирается обжаловать решение служителей Фемиды.