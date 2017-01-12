Глава администрации Дзержинска Нижегородской области оштрафован за нарушения в сфере компенсационного озеленения города

В документе подчеркивалась необходимость применения методики расчета компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного озеленения, утвержденной постановлением правительства Нижегородской области от 21.06.2016, при выдаче ООО разрешения на вырубку хвойных и лиственных пород деревьев, сеянцев, саженцев, произрастающих на территории Дзержинска общей площадью 9,05 га. Однако глава администрации требования прокурора Дзержинска не выполнил.

В письме от 13 октября 2016 года прокурор указал главе администрации Дзержинска безотлагательно вернуться к рассмотрению представления, принять меры к устранению выявленных нарушений федерального законодательства и недопущению их впредь. Глава администрации снова не выполнил требования прокурора.

19 декабря прокуратурой Дзержинска было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. При рассмотрении дела судьей было установлено, что чиновник требования методики расчета компенсационной стоимости не выполнил.

Постановлением судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области от 10 января 2017 года глава администрации признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс.рублей.