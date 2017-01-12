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13:16 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Турчинов записал на тещу особняк под Киевом и недвижимость в столице

На компании, которыми владеет теща секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова Тамара Белиба, записано имение в поселке Белогородка под Киевом, а также офисные помещения в столице.

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7
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7
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«Более 1000 квадратных метров дома и почти полгектара земли вокруг записаны на только что зарегистрированную фирму “Экостильком”, конечной владелицей которой значится Тамара Белиба — теща политика», — говорится в расследовании журналистов «Слідство. Інфо».

Кроме имения в Белогородке, уже другая структура Тамары Белибы стала владельцем 6000 квадратных метров столичной недвижимости на проспекте Королева. «Сейчас здесь еще незаконченный ремонт. В будущем здание можно будет превратить, например, в большой офисный центр и сдавать в аренду», — отмечают журналисты.

Другая компания г-жи Белибы владеет сразу тремя объектами недвижимости, площадь каждого из которых превышает 200 квадратных метров, в самом центре Киева — на улице Коновальца. А самое большое помещение — более чем 600 квадратов — тесть Александра Турчинова обустроил под ресторан вместе с бизнесменом Игорем Тынным.

Сам г-н Турчинов роскошный особняк тещи объясняет ее деловыми качествами. «Это уникальная женщина. Она очень гордится, что лет 20 работала на мощном ракетном предприятии — Южном машиностроительном заводе, производила там ракеты. Но когда пришла перестройка, пошла работать в практическую экономику, была директором предприятия, занималась торговлей металлом. Сама ездила на “разборки” с чеченцами, которые тогда входили в рынок», — отметил он.

По информации журналистов, по соседству с Тамарой Белибой в Белогородке персональный загородный дом с лесом вокруг имеет и 23-летний сын Александра Турчинова — Кирилл. Активист молодежного крыла партии «Народный фронт» получил дом и большой земельный участок в начале 2016 года в подарок от другой бабушки — матери самого секретаря СНБО — Валентины.

Имения тещи и сына в декларации самого г-на Турчинова не указаны.

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