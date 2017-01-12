Глава Прикамья готов идти на второй губернаторский срок

Губернатор Виктор Басаргин подтвердил корреспондентам «АиФ-Прикамье», что готов идти на второй губернаторский срок. Но пока, по его словам, рано говорить об его участии в выборах, которые пройдут в этом году. Решение о поддержке того или иного кандидата принимает Президент страны, в том числе на основании социологических опросов населения.

«Если жители доверяют мне, и Президент скажет: “Басаргин, иди на выборы” — пойду», — отметил Виктор Басаргин.

По его словам, независимо от того, кто возглавит Пермский край в следующие пять лет, главной задачей для региональных властей будет сохранение лидирующих позиций в промышленности.

«Пермский край — это промышленный регион. Девиз “Единой России” в прошедшие выборы стал знаковым: “Будут жить заводы — будет жить край”. Поэтому главная задача — удержать наш промышленный потенциал, не отдать ни одной компетенции, которые мы завоевали. Так, в декабре прошлого года запустили новый цех на Мотовилихинских заводах (по производству комплектующих для реактивных систем залпового огня — Авт.). Мы видим, что теперь это наша компетенция. Это настоящее импортозамещение, благодаря которому мы укрепили обороноспособность нашей страны», — отметил губернатор.