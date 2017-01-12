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15:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани могут сократить количество избирательных округов

КРАСНОДАР, 12 января, РИА ФедералПресс. В администрации Краснодарского края предложили изменить закон о выборах в местное заксобрание.

Согласно поправкам, депутатов регионального парламента шестого созыва будут избирать по 35 одномандатным округам вместо нынешних 50.

Отметим, что в настоящее время документ находится на рассмотрении в комитетах. А потом законопроект будет рассмотрен на февральской сессии кубанского заксобрания. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В связи с тем, что предлагается сократить количество одномандатных избирательных округов, необходимо изменить границы существующих пятидесяти. Кроме того, закон предусматривает внесение требований о формировании территориальных партийных групп. Так, списки кандидатов, выдвигаемых избирательными объединениями, в том числе партиями, должны формироваться по тергруппам, при этом территория каждой группы должна соответствовать территории одномандатного округа.

Согласно поправкам к закону, партия должна будет сформировать от 18 до 35 групп, в каждую из которых будут входить от одного до трех кандидатов. Также партии необходимо сформировать общекраевой список. В результате в избирательном бюллетене на выборах нового созыва заксобрания будут указаны два партийных списка — общекраевой и территориальный.

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