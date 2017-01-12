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13:25 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Предложений о переходе в Росмолодежь не поступало — Сватковский

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский в беседе с NewsNN опроверг информацию о переходе на пост главы Федерального агентства по делам молодежи. Вчера федеральные СМИ сообщили, что он назван одним из двух наиболее вероятных кандидатов на эту должность.

По словам замгубернатора, к нему по данному вопросу никто не обращался. В настоящее время он сосредоточил все свое внимание на работе в Нижегородской области. Напомним, что Сватковский с 26 сентября 2016 года также возглавляет министерство соцполитики региона.

По данным издания «Газета.Ru», вторым кандидатом на федеральную должность является заместитель полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников. Кандидаты уже представлены премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Он намерен выбрать нового главу Росмолодежи в ближайшее время.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова не стала ни подтверждать, ни опровергать «Газете.Ru» информацию о кандидатах на пост главы Росмолодежи, отметив, что до принятия официального решения подобные рассуждения —"гадание на кофейной гуще.

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