Предложений о переходе в Росмолодежь не поступало — Сватковский

По словам замгубернатора, к нему по данному вопросу никто не обращался. В настоящее время он сосредоточил все свое внимание на работе в Нижегородской области. Напомним, что Сватковский с 26 сентября 2016 года также возглавляет министерство соцполитики региона.
По данным издания «Газета.Ru», вторым кандидатом на федеральную должность является заместитель полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников. Кандидаты уже представлены премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Он намерен выбрать нового главу Росмолодежи в ближайшее время.
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова не стала ни подтверждать, ни опровергать «Газете.Ru» информацию о кандидатах на пост главы Росмолодежи, отметив, что до принятия официального решения подобные рассуждения —"гадание на кофейной гуще.