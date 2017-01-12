Предложений о переходе в Росмолодежь не поступало — Сватковский

По словам замгубернатора, к нему по данному вопросу никто не обращался. В настоящее время он сосредоточил все свое внимание на работе в Нижегородской области. Напомним, что Сватковский с 26 сентября 2016 года также возглавляет министерство соцполитики региона.

По данным издания «Газета.Ru», вторым кандидатом на федеральную должность является заместитель полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников. Кандидаты уже представлены премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Он намерен выбрать нового главу Росмолодежи в ближайшее время.