Минюст прокомментировал инцидент в Лукьяновском СИЗО с «торнадовцами»

У «торнадовцев» также нет претензий к сотрудникам изолятора.
Чернышов отметил, что в СИЗО прибыли подследственные, бывшие бойцы батальона «Торнадо», которые проходят по делу «Торнадо». Один из них, не согласившись с ходом следствия и судебных заседаний, начал высказывать недовольство. Чтобы привлечь к себе внимание, он отрезал себе часть уха.
Замминистр рассказал, что помимо этого инцидента не было больше никаких агрессивных действий со стороны «торнадовцев».
Пострадавшего доставили в больницу, где пришили ухо, после чего вновь доставили в СИЗО. Последственных распределили по камерам, состояние «торнадовца» удовлетворительное, ситуация под контролем.
Полиция расследует уголовное производство с данным происшествием. «Со стороны подследственных не было в адрес работников СИЗО никаких замечаний и претензий», — добавил Чернышов.
Вчера вечером в Лукьяновском СИЗО произошел инцидент между содержащимися в СИЗО бывшими бойцами роты «Торнадо» и охранниками изолятора.