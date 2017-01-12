Минюст прокомментировал инцидент в Лукьяновском СИЗО с «торнадовцами»

У «торнадовцев» также нет претензий к сотрудникам изолятора.

Чернышов отметил, что в СИЗО прибыли подследственные, бывшие бойцы батальона «Торнадо», которые проходят по делу «Торнадо». Один из них, не согласившись с ходом следствия и судебных заседаний, начал высказывать недовольство. Чтобы привлечь к себе внимание, он отрезал себе часть уха.

Замминистр рассказал, что помимо этого инцидента не было больше никаких агрессивных действий со стороны «торнадовцев».