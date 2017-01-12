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13:39 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Минюст прокомментировал инцидент в Лукьяновском СИЗО с «торнадовцами»

Замминистра юстиции Украины Денис Чернышов прокомментировал действия бывших бойцов роты «Торнадо» в Лукьяновском СИЗО, рассказав, что неправомерных действий со стороны подследственных в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО не было.

Источник: Telegraf.com.ua

У «торнадовцев» также нет претензий к сотрудникам изолятора.

Чернышов отметил, что в СИЗО прибыли подследственные, бывшие бойцы батальона «Торнадо», которые проходят по делу «Торнадо». Один из них, не согласившись с ходом следствия и судебных заседаний, начал высказывать недовольство. Чтобы привлечь к себе внимание, он отрезал себе часть уха.

Замминистр рассказал, что помимо этого инцидента не было больше никаких агрессивных действий со стороны «торнадовцев».

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Пострадавшего доставили в больницу, где пришили ухо, после чего вновь доставили в СИЗО. Последственных распределили по камерам, состояние «торнадовца» удовлетворительное, ситуация под контролем.

Полиция расследует уголовное производство с данным происшествием. «Со стороны подследственных не было в адрес работников СИЗО никаких замечаний и претензий», — добавил Чернышов.

Вчера вечером в Лукьяновском СИЗО произошел инцидент между содержащимися в СИЗО бывшими бойцами роты «Торнадо» и охранниками изолятора.

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