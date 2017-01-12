Рар: Молдова может стать мостом между Востоком и Западом

На минувшей неделе лидер правящей Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк обратился с письмом к избранному президенту США Дональду Трампу, отметив, что республика хочет быть мостом, а не полем битвы между Западом и Востоком. Текст этого обращения опубликован в официальном блоге главы Демпартии.

По его словам, Молдова, несомненно, зависит от урегулирования отношений США с Россией.

«Мы уверены, что видение избранного президента Трампа может положительно преобразовать обстановку в плане безопасности в нашем регионе», — считает глава Демпартии Молдовы.

Удастся ли республике и с Россией партнерство наладить, и с Евросоюзом не поссориться?

Ответы на эти вопросы в эксклюзивном комментарии корреспонденту студии Sputnik Молдова Андрею Петрику дал авторитетный немецкий политолог-международник Александр Рар.

«Я думаю, что Молдова готова стать таким мостом. Вопрос в том, смогут ли принять это предложение господина Плахотнюка, а также и президента вашей страны Додона, который тоже об этом говорит, другие стороны, в первую очередь Запад. Я думаю, что для Трампа Молдова сейчас довольно незначительное государство. Он будет заниматься выстраиванием новых отношений с Европой и с Россией», — подчеркнул эксперт.

По словам собеседника, для Европейского Союза, который сейчас переживает не самые легкие времена, связанные с Brexit и кризисом мигрантов, процессы урегулирования конфликтов и проблем на постсоветском пространстве отошли на второй план. Однако, уточняет собеседник, полностью отпускать из рук вожжи по отношению к Молдове и Украине евробюрократия все же не намерена.